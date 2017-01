Trionfo al cardiopalma per la Broetto Virtus contro il Cento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Broetto Virtus Padova - Baltur Cento 88-86 (d.t.s.)

Broetto Virtus Padova: Stojkov 17 (0/0, 5/10, 2/2), Ferrara 5 (1/4, 1/4, 0/0), Canelo 10 (4/7, 0/3, 2/2), Crosato 10 (1/3, 2/6, 2/4), Nobile 10 (5/8, 0/0, 0/2), Salvato 13 (2/2, 3/5, 0/0), Schiavon 3 (0/2, 1/5, 0/0), Lazzaro 20 (4/9, 2/3, 6/10), Cusinato e Clark n.e.

All. Friso. Ass. Primon e Pomes.

Tiri da 2: 17/35 (49%) - Tiri da 3: 14/36 (39%) - Tiri liberi: 12/20 (60%) - Rimbalzi: 40 (12+28, Crosato 13) - Assist: 20 (Stojkov 9).

Baltur Cento: Caroldi 11 (3/6, 1/4, 2/2), Vico 21 (5/10, 3/6, 2/2), Bedetti 7 (2/6, 1/1, 0/0), Pignatti 17 (5/11, 2/2, 1/2), Andreaus 17 (2/4, 2/5, 7/8), Chiera 10 (2/5, 2/5, 0/0), Brighi 3 (0/0, 1/2, 0/0), Botteghi 0 (0/2, 0/0, 0/0), D'Alessandro (0/0, 0/0, 0/0), Farabegoli n.e.

All. Giordani. Ass. Moffa e Cotti.

Tiri da 2: 19/44 (43%) - Tiri da 3: 12/25 (48%) - Tiri liberi: 12/14 (86%) - Rimbalzi: 31 5+26 (Andreaus 11) - Assist: 18 (Vico 7). Parziali: 20-20, 17-17 (37-37), 23-21 (60-58), 18-20 (78-78), 10-8 (88-86).

Mai come in questa occasione la partita tra Virtus e Cento è equilibrata, combattuta, di quelle che resteranno a lungo nella memoria.

Una partita tecnicamente di altissimo livello ed emozionalmente vietata ai cuori deboli, giocata di fronte a un pubblico da serie superiore (duemila spettatori con record di presenze alla Kioene Arena) caldo e corretto fino alla fine.

Basta leggere i parziali per capire che partita abbiano avuto la fortuna di vivere coloro che hanno risposto all'invito della società neroverde, che ha lavorato un paio di settimane per promuovere l'evento.

É servito un tempo supplementare per rompere l'equilibrio costante, messo in discussione solo in un paio di occasioni, alla metà del secondo quarto con Cento che tenta la fuga arrivando al +10 (23-33), ma viene prontamente fermata in una cinquantina di secondi con una bomba di Stojkov e una sospensione di Canelo (28-33), e poi al rientro dagli spogliatoi quando la Broetto spinta da una gran difesa, un Lazzaro ritrovato e due bombe di Stojkov e Salvato, costruisce un parziale di 10 a 0 e dopo 1'43" del terzo quarto sembra in grado di prendere il volo (47-37).

Il vantaggio dei virtussini resta in doppia cifra fino alla metà del periodo (54-44), finché Seba Vico decide di dar prova dei suoi trascorsi in serie A.

Un parziale, tutto suo, di 7 a 0 porta al 54-51, poi il rientrante Chiera e una bomba di Caroldi in risposta a 2 punti di Canelo, fanno tornare il punteggio in parità (56-56) dopo 6'45".

Nell'ultimo quarto l'equilibrio resta sovrano anche se il talento offensivo di Cento è tanto e la Broetto deve spendere molte energie in fase difensiva per limitare i vari Caroldi, Chiera, Andreaus, Vico, tutti in grado di colpire da qualsiasi posizione del campo.

Nei minuti finali Cento ha più sprint e riesce a mettere da parte un piccolo vantaggio: +3 (67-70) dopo 4'30", subito azzerati dal quarto dei cinque tiri centrati da Stojkov, +6 (70-76) dopo 6'18", dimezzati a 3' dalla fine grazie ad un'altra bomba, questa volta di un Salvato tornato il giocatore decisivo.