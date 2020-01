Calcio, il Padova torna a vincere: con la Virtus Verona termina 3-2

La "cura-Mandorlini" dà subito i suoi frutti: il Padova col nuovo allenatore batte 3-2 la Virtus Verona.

La cronaca

Primi 14 minuti ricca di emozioni: all'ottavo biancoscudati avanti con un tap-in ravvicinato di Nicastro, pareggio degli ospiti dopo sessanta secondi con un caparbio Danti e Padova che torna in vantaggio poco prima del quarto d'ora con una “palombella” di testa di Kresic. Il tris biancoscudato lo cala prima dell'intervallo Castiglia (abile a sfruttare l'errore in presa del portiere Danti), ma la Virtus Verona non ci sta e dopo otto minuti dall'inizio della ripresa accorcia le distanze con bomber Odogwu, che di sinistro non lascia scampo a Minelli.