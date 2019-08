Calcio a 5 Serie A1, parte la campagna abbonamenti

C'è anche l'assessore Diego Bonavina sulla terrazza dell’Hotel Biri, al lancio della campagna abbonamenti per le gare casalinghe dell’Italian Coffee Petrarca (serie A1, calcio a 5). Le partite si giocheranno alla Gozzano, l'inizio del campionato è fissato per il 21 settembre.

Abbonamenti

L’abbonamento standard per le 15 gare costa 60 euro, con lo sconto a 45 per i genitori dei ragazzi della Scuola Calcio (gratis per gli iscritti alla Scuola Calcio). Con 95 euro si può avere abbonamento e maglia da gioco in omaggio. Per la gara singola il prezzo è di 5 euro (ridotto 3), che passano a 7 per i tre derby con Arzignano, Mantova e Came Dosson e a 8 per i big match contro le corazzate Pesaro e Acqua&Sapone.

Scalata

In tre anni il Petrarca ha portato il calcio a 5 in serie A, anticipando i tempi di una crescita che era sì programmata, ma lo sport, come si sa, non è una materia esatta e spesso le cose non vanno come previsto. Questa volta però in positivo, va detto, quindi a Padova ci sarà la possibilità di vedere i migliori calciatori a 5 che ci sono in circolazione, una occasione, ennesima, per la squadra di stupire i suoi tifosi e la città.

