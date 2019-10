Calcio a 5, nella tana dei campioni: sfida proibitiva per il Petrarca Padova a Pesaro

Tanto affascinante quanto proibitiva. Ma ciò non vuol dire che non proveranno il "colpaccio": sfida di grande prestigio per l'Italian Coffee Petrarca Padova di calcio a 5, che per la quarta giornata del campionato di serie A va a Pesaro ad affrontare i campioni d'Italia dell'ItalService, allenati da Fulvio Colini.

La sfida

Una partita dall'esito quasi scontato, visto che i padroni di casa la prossima settimana affronteranno il main round di Uefa Futsal Champion League: i padovani, però, venderanno cara la pelle galvanizzati dalla prima vittoria stagionale, ottenuta martedì primo ottobre nel derby col Came Dosson. Mister Giampaolo potrà inoltre contare su un'arma in più: torna infatti a disposizione Fabricio Urio, squalificato nel match infrasettimanale. La sfida avrà inizio alle ore 18 di sabato 4 ottobre. Per gli appassionati c'è la possibilità di seguirla in diretta facebook su

PMG Futsal, il media partner della Divisione Calcio a 5.