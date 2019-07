Tondi tondi: campagna abbonamenti Calcio Padova, raggiunta quota 800

Non uno di più né uno di meno. Per adesso: sono 800 tondi tondi i tifosi biancoscudati che hanno già sottoscritto l'abbonamento per assistere alle partite casalinghe della prossima stagione del Calcio Padova.

Quota 800

Una quota raggiunta grazie alle 78 tessere sottoscritte nella giornata di martedì 23 luglio: la prelazione proseguirà fino al 13 agosto, mentre la campagna abbonamenti chiuderà mercoledì 21 agosto. A questo link trovate tutte le info relative alla campagna abbonamenti.

