Cittadella, doppia amichevole con Campodarsego e Mestre

Si riparte. Il Cittadella torna ad allenarsi per prepararsi al meglio in vista del girone di ritorno e del primo appuntamento ufficiale del 2018, vale a dire la trasferta di Ascoli del 20 gennaio.

DOPPIA AMICHEVOLE

Le doppie sessioni giornaliere verranno inframezzate da due amichevoli: la prima si terrà giovedì 11 alle ore 14.30, quando i granata si recheranno allo stadio Gabbiano di Campodarsego per affrontare la squadra locale, attualmente seconda nel girone C di serie D. Sabato 13, invece, trasferta allo stadio "Mecchia" (calcio d'inizio ore 14.30) per sfidare il Mestre, che milita nel girone B di serie C.