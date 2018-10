Calcio, trasferta in terra francese per il Padova: amichevole col Lens

Per dimenticare i dispiaceri del campionato. E respirare aria internazionale: trasferta in terra francese per il Padova, che giovedì 11 ottobre alle ore 20 affronterà allo Stade Bollaert-Delelis il Lens.

L'amichevole

Un'amichevole nel nome di Joseph Oughourlian: il socio biancoscudato (detiene il 40% delle quote della società di viale Nereo Rocco) è difatti il presidente della squadra francese, attualmente seconda nel campionato di serie B. Un ruolino di marcia decisamente diverso rispetto a quello della truppa di mister Bisoli, che domenica 7 ottobre in quel di Brescia è incappata nella terza sconfitta consecutiva in trasferta. Il Padova, però, può ora sfruttare la pausa di campionato - dovuta agli impegni delle nazionali - per ricaricare le pile in vista dell'impegno del 20 ottobre a Crotone.