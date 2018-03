Calcio, il maltempo cambia l’orario di Padova-Pordenone: si giocherà sabato alle 16.30

Più che la contemporaneità, poté la pioggia. Decisione a sorpresa del Calcio Padova, che ha scelto di anticipare all’ultimo momento la sfida casalinga col Pordenone, in programma sabato 31 marzo allo stadio “Euganeo”: la partita, valevole per la 33esima giornata del campionato di serie C, si giocherà alle ore 16.30 e non più alle 20.30, come precedentemente stabilito.

Le motivazioni

La società biancoscudata affida ad un comunicato ufficiale le motivazioni del cambio: “Il Calcio Padova informa che, in accordo con il Pordenone Calcio e la Lega Pro, la Società Biancoscudata ha stabilito di anticipare la gara Padova-Pordenone di sabato 31 marzo dalle 20.30 alle 16.30. La decisione di anticipare la gara alle 16.30 è stata presa in considerazione delle previsioni meteo per la giornata di sabato, che prevedono pioggia e un notevole progressivo peggioramento delle condizioni nel tardo pomeriggio. Precipitazioni abbondanti e prolungate rischierebbero infatti di compromettere il terreno dell’Euganeo, penalizzando l’aspetto tecnico della gara. A tutela del gioco, inoltre, a partire da giovedì il manto erboso dell’Euganeo sarà coperto con i teloni. Il Calcio Padova si scusa per i disagi che questo spostamento potrà causare e comunica che ai tifosi biancoscudati che ne faranno richiesta entro venerdì 30 marzo sarà annullato il biglietto e che gli stessi saranno risarciti con un biglietto nello stesso settore, valido per la gara Padova - Albinoleffe o Padova - Gubbio. Per richiedere il risarcimento sarà necessario scrivere una mail con i propri dati personali all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it. I tifosi ospiti potranno invece chiedere il risarcimento del biglietto recandosi nei punti vendita muniti di biglietto o dei biglietti o via web tramite l’apposita sezione della propria area personale sul sito www.listicket.com“.