Calcio, nuovo cambio di orario: Triestina-Padova anticipata per motivi di ordine pubblico

Altro giro altro cambio d’orario. Non c’è pace per il calendario del Calcio Padova, che dopo la variazione in extremis col Pordenone deve fare i conti con un nuovo anticipo.

Motivi di ordine pubblico

Questa volta, però, non a causa del paventato maltempo: la Lega di serie C, vista la richiesta avanzata dalle autorità competenti in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara Triestina-Padova di domenica 8 aprile allo stadio “Nereo Rocco” abbia inizio alle ore 14.30 anziché alle ore 16.30.