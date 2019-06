La notorietà al servizio dei bambini. E per beneficenza: torna all'Euganeo "Campioni in Tour"

«Ci sono voluti sei anni al Comune di Padova per accorgersi di me». Francesco Gullo lo dice dando una pacca sulla spalla all'assessore allo sport Diego Bonavina. E la sua non vuole essere una polemica, bensì un riconoscimento. Anche se quello più importante è dato dal consenso che sempre più società sportive e sempre più bambini accordano al suo progetto: torna allo stadio Euganeo "Campioni in Tour".

L'appuntamento è per domenica 16 giugno, e il "padrone di casa" sarà proprio Francesco Gullo, tra i protagonisti quindici anni or sono di "Campioni - Il Sogno", reality andato in onda su Italia 1 e incentrato sulle vicende calcistiche del Cervia. Un programma che ha dato visibilità e celebrità ai membri della rosa gialloblu, Gullo compreso. Il quale ha deciso di metterla a disposizione dei bambini, creando "Campioni in Tour". Ma in cosa consiste? Il rettangolo di gioco dell'Euganeo sarà diviso in 8 mini-campi, dove si alterneranno i calciatori in erba delle categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici di 52 squadre di Padova e del Veneto, per un totale di circa 600 bimbi coinvolti. Il tutto per beneficenza: il ricavato (verrà chiesto un contributo di 10 euro a bambino) sarà infatti utilizzato per tre diversi progetti tra cui la consegna di giocattoli all'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria, che si occupa dei piccoli pazienti ricoverati all'ospedale di Padova.

Gullo, inoltre, destinerà parte del ricavato al fondo di Campioni in Tour che verrà poi utilizzato per pagare l'affitto ai genitori che si trasferiscono a Pavia per stare al fianco dei loro figli malati ricoverati nel reparto di oncoematologia dell'ospedale San Matteo di Pavia. Gesti che toccano il cuore dell'assessore Bonavina, che confessa: «Quando l'anno scorso mi sono recato allo stadio Euganeo per la tappa padovana del tour stentavo a crederci: il campo era stracolmo di bambini, un colpo d'occhio bellissimo che mi ha lasciato senza parole dandomi una carica di entusiasmo che mi porto ancora dietro. So che Francesco vuole fare nel 2020 per i 10 anni una maxi-festa (si chiamerà "La favola di Campioni in Tour" e coinvolgerà circa 100mila bambini e le loro famiglie): io spero che si possa fare in Prato della Valle, anche se dopo questa proposta mi linceranno». Sognare, però, non costa nulla...

