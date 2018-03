Calcio, posticipo televisivo per il Padova: la capolista sfida un Bassano in forma

Da una parte, la capolista. Dall'altra, l'inseguitrice in rampa di lancio. Per un derby a dir poco interessante: trasferta con posticipo televisivo per il Padova, che lunedì sera alle ore 20.45 (diretta su Rai Sport) affronta il Bassano nella gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di serie C, girone B.

Sfida al vertice

I biancoscudati, reduci dall'imprevista sconfitta casalinga col Teramo ma saldamente al comando della classifica, scendono in campo al "Mercante" contro i giallorossi, galvanizzati dalla cura-Colella: da quando il tecnico ex Siena è subentrato a Magi, la squadra del patron Rosso non ha mai perso, collezionando sei vittorie e tre pareggi. Un avversario pericoloso, dunque, per gli uomini di mister Bisoli, che perde Trevisan (squalificato per quattro giornate) ma recupera pedine importanti del calibro di Belingheri, Pulzetti e Ravanelli.