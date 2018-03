Bassano-Padova, la prevendita decolla: 240 biglietti finora venduti ai tifosi biancoscudati

Problemi risolti. I tifosi biancoscudati che avevano provato ad acquistare il biglietto per il settore ospiti dello stadio "Mercante" di Bassano per il posticipo di campionato (in programma lunedì 12 marzo alle ore 20.45) tra i padroni di casa e il Padova possono tirare un sospiro di sollievo: i problemi riscontrati causa tessera del tifoso sono stati risolti e ora la prevendita funziona regolarmente.

Il comunicato

Questo il comunicato con cui è stato aggiornato il dato relativo alla prevendita nonché annunciato il regolare funzionamento: "Il Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica che sono 240 i biglietti venduti per il settore ospiti dello Stadio Mercante di Bassano del Grappa per la sfida Bassano Virtus-Padova in programma Lunedì 12 Marzo alle ore 20.45. TicketOne e LisTicket informano che i problemi delle tessere del tifoso riscontrati nella giornata di ieri sono stati risolti, oggi pomeriggio e domani presso la Tabaccheria Drago (Via Michelangelo Buonarroti, Padova. Tel. 0498643127) oppure online (http://www.ticketland1000.com/spettacolo/descrizione.asp?idevento=4052) saranno accettate tutte le tessere. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti (tribuna coperta) è pari a € 12,00 + diritti di prevendita ed il circuito è Ticketland2000. Come da Determinazione dell’Osservatorio nr. 09/2018 del 28 febbraio 2018, per la gara in oggetto con connotati da profilo di rischio, è stato reso noto che i residenti nella Provincia di Padova potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti e solo se in possesso di tessera del tifoso. Non sarà quindi applicato “Porta un amico”. E’ stata inoltre comunicata l’incedibilità del titolo di ingresso per la gara. La prevendita dei tagliandi per il settore ospite terminerà domenica 11 marzo alle ore 19".