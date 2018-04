Calcio Padova, sarà "Biancoscudati Day" per la gara con l'AlbinoLeffe tra agevolazioni e feste

Chi trova un amico trova... un tifoso. A quattro giornate dal termine del campionato il Calcio Padova punta ad una super-offerta per riempire lo stadio "Euganeo" in occasione della sfida con l'AlbinoLeffe, in programma domenica 15 aprile alle ore 20.30: ogni abbonato potrà difatti portare un'altra persona al costo simbolico di un euro a biglietto.

Festa prima della partita

E "l'aperitivo prepartita" sarà a dir poco festoso: dalle ore 16 il viale che dal Park Sud passa davanti alle biglietterie Sud e poi porta alle tribune si riempirà di gazebi, giochi e colori per il "Biancoscudati Day", la festa di tutta la tifoseria padovana che si protrarrà fino al fischio d’inizio della gara. Saranno presenti l’Azionariato Popolare Magico Padova, numerosi club Aicb, club di tifosi indipendenti e naturalmente i tifosi della Tribuna Fattori. Ogni gruppo di tifosi avrà il suo spazio sotto gli stand per esporre i propri colori e il materiale promozionale. Non mancherà nemmeno la simpatia dei Biancoscoppiati, che avranno un loro spazio all’interno della kermesse. Accanto agli stand verranno installati dei gonfiabili e un calcio balilla umano sul quale verrà disputato un torneo. La squadra vincitrice del torneo verrà premiata in campo all’Euganeo, all’intervallo di Padova-AlbinoLeffe. E ci sarà spazio anche per la solidarietà: alla manifestazione, infatti, saranno distribuiti i nuovi poster del Calcio Padova, il cui ricavato sarà devoluto alla fondazione Città della Speranza, che sarà presente in ogni stand con un raccoglitore per i fondi. Anche gli Alpini di Padova parteciperanno al Biancoscudati Day con un loro stand personalizzato. Questi, invece, i club presenti: Amissi, Fossa dei Leoni di Cadoneghe, Maserà Biancoscudata, Alta Padovana Biancoscudata, Club Elisir, Galline Padovane, Luna Biancoscudata Fidas, Avis Biancoscudata di Vigonza che accompagnerà le ragazze del Calcio Padova femminile, Club biancoscudato Croce Verde, Padova nel Cuore e Club Vecia Padova.

Tutti alla rifinitura

Un aperitivo ricco, dunque. Ma l'antipasto sarà altrettanto gustoso: la rifinitura della squadra di mister Bisoli, in programma sabato allo stadio "Appiani", sarà eccezionalmente aperta al pubblico per permettere ai tifosi di accorrere in massa a sostenere i Biancoscudati, come richiesto a gran voce dalla Tribuna Fattori. Appuntamento, dunque, per sabato 14 aprile dalle ore 14 nel glorioso impianto di via Carducci.