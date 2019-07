Rinnovare l'abbonamento stagionale a "Le Staffe"? Ora si può: l'iniziativa del Calcio Padova

Per il momento è stata raggiunta quota 1.218. Ma c'è voglia di salire ancora (e sempre) più in alto. Con iniziative come questa: il Calcio Padova sbarca alle “Staffe”.

Campagna abbonamenti

A partire dalla serata di martedì 30 luglio e fino a sabato 3 agosto, infatti, tutti i tifosi che vogliono sottoscrivere l’abbonamento annuale alle partite casalinghe del Calcio Padova potranno farlo tra un dj set e una gustosa cena nella bella location dell’Ippodromo Padovanelle, dove è stato allestito un apposito stand con i colori biancoscudati. "Le Staffe" è uno spazio unico dove si incontrano musica, divertimento e ben sei ristoranti che serviranno ai clienti piatti deliziosi su unico grande tavolo. Aperto tutte le sere dalle 18.00 alle 2.00, “le Staffe” si trova a Ponte di Brenta in via dell’Ippodromo 4.

Amichevole e ritiro

Il tutto mentre prosegue la preparazione estiva della truppa di mister Sullo, che domenica 28 luglio ha chiuso le prime due settimane di lavoro in altura con un'amichevole disputata in quel di Trento contro la Virtus Verona e terminata 0-0. A partire da martedì 30 luglio i biancoscudati non solo torneranno ad allenarsi allo stadio Appiani ma rimarranno ancora in "ritiro" in un albergo della zona termale per fare ulteriormente gruppo.

Presentazione maglie

E per i tifosi c'è un appuntamento imperdibile: mercoledì 31 luglio (al termine dell'allenamento pomeridiano) verranno svelate sempre allo stadio Appiani le prime due nuove maglie da gioco che il Calcio Padova indosserà per tutta la prossima stagione.

