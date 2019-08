Una “fede” incrollabile: impennata d'amore per la campagna abbonamenti del Calcio Padova

“Mi basterà/ rivedere quella maglia ancora”: così cantano gli ultras biancoscudati. E la dimostrazione arriva dalla campagna abbonamenti, che ha registrato un'autentica impennata d'amore.

Campagna abbonamenti

Negli ultimi giorni, infatti, i tifosi che hanno rinnovato la tessera stagionale per assistere a tutte le partite casalinghe del Calcio Padova si sono moltiplicati, con punte di quasi 200 conferme giornaliere. Come conferma il contatore totale: la quota raggiunta è di 2.602 abbonamenti. E non è certo finita qui...