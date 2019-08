La carica dei 3.000: prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Calcio Padova

Un incremento del 30% rispetto a due campionati fa. E alla luce dell'ultima, disastrosa stagione è un dato che fa ancor più clamore: l'amore dei tifosi del Calcio Padova non conosce limiti e confini.

Quota 3.000

Prova ne è la campagna abbonamenti, che ha toccato quota 3.004 grazie anche all'exploit di lunedì 12 agosto, quando ben 193 sostenitori biancoscudati hanno sottoscritto la tessera stagionale dopo che la propria squadra del cuore aveva perso 3-0 contro il Cittadella in Coppa Italia. La prelazione e lo sconto del 50% per gli abbonati della scorsa stagione sportiva termineranno il 13 agosto, mentre dal 19 agosto la società di viale Nereo Rocco farà partire la seconda parte della campagna abbonamenti, con una campagna di comunicazione ad hoc e altre promozioni riservate a diversi target (giovani, donne e over 65).