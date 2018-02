Calcio, sabato intenso per Padova e Cittadella tra sfide al vertice e trasferte insidiose

Volere... volare. Sabato ad alta intensità per Padova e Cittadella, intenzionate a consolidare rispettivamente la prima posizione in classifica e la zona playoff.

SFIDA AL VERTICE

Impegno casalingo per i biancoscudati, che ospitano la Sambenedettese per la gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di serie C girone B (calcio d'inizio ore 18.30). Una sfida al vertice, dato che i marchigiani sono secondi a otto punti di distanza dal Padova, che vincendo potrebbe dunque ulteriormente distanziare la diretta inseguitrice.

TRASFERTA INSIDIOSA

I granata, invece, raggiungeranno Perugia per incontrare i grifoni, partiti alla grande salvo poi rallentare la propria corsa col passare delle giornate. Il Cittadella punta all'ennesimo colpaccio esterno per restare attaccato a Parma e Cremonese e continuare la rincorsa alle primissime posizioni.