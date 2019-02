Una col Foggia, l'altra a Benevento: doppia sfida-thrilling per Padova e Cittadella

I "satanelli" per i biancoscudati. E la "strega" per i granata. Saranno anche solo soprannomi, ma si prospetta davvero un sabato infernale: scendono in campo Padova e Cittadella per la 24esima giornata del campionato di calcio di serie B.

Padova-Foggia

Lo stadio "Euganeo" sarà il teatro di una sfida decisamente non adatta ai deboli di cuore: la truppa di mister Bisoli ospita infatti il Foggia, che al pari dei biancoscudati "ristagna" in zona retrocessione. E i pugliesi potranno contare su un alleato in più, in quanto nel settore ospiti dell'impianto di viale Nereo Rocco sono attesi almeno mille tifosi rossoneri, pronti a sospingere proprio i "satanelli". Nel parterre patavino siederà invece anche il socio franco-armeno Joseph Oughourlian.

Benevento-Cittadella

La partita del "Vigorito", invece, sarà doppiamente delicata per i granata, i quali non solo dovranno provare a respingere la corazzata campana ma sono anche chiamati a una reazione d'orgoglio poiché reduci da due sconfitte consecutive in un girone di ritorno a dir poco in chiaroscuro. Sia il Cittadella che il Padova scenderanno in campo sabato 16 febbraio alle ore 15.

