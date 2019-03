Calcio, la "partita della vita": il Padova sfida il Crotone per abbandonare l'ultimo posto

"Conta solo vincere". Tre semplici parole (vergate dagli ultras biancoscudati su uno striscione affisso in Tribuna Fattori) che suonano tanto come una necessità quanto come una speranza. E che spiegano al meglio perché l'hanno già ribattezzata la "partita della vita": va in scena allo stadio Euganeo la sfida tra Padova e Crotone.

Padova-Crotone

Un match in cui i punti valgono doppio, perché l'eventuale vittoria arriverebbe contro una diretta concorrente per la salvezza. Mister Bisoli lo sa, eppure non ha problemi a svelare in anticipo la formazione che scenderà in campo: a coprire le spalle al portiere Minelli ci sarà il trio difensivo Andelkovic-Cherubin-Trevisan, a centrocampo giocheranno da destra a sinistra Morganella, Calvano, Cappelletti, Lollo e Longhi mentre il tandem d'attacco sarà composto da Mbakogu e Bonazzoli. Pronto a entrare in campo in caso di bisogno anche Andrea Cocco, acquistato mercoledì 27 febbraio.

Brescia-Cittadella

Impegno a dir poco difficile, invece, per il Cittadella: gli uomini di mister Venturato vanno a Brescia per sfidare la capolista, reduce dall'1-1 di martedì sera proprio contro il Padova. Il tecnico granata conta di recuperare in extremis Manuel Iori, pronto a tornare in cabina di regia.

