Calcio, sabato “tosto” per Padova e Cittadella: caccia ai 3 punti per tornare a respirare

Situazioni diverse. Eppure così simili: è caccia alla vittoria per Padova e Cittadella, in lotta per due diversi obiettivi ma per le quali i tre punti ora servono come acqua nel deserto.

Pescara-Padova

Soprattutto ai biancoscudati, penultimi in classifica e impegnati in una trasferta a dir poco “calda”: capitan Pulzetti e compagni affronteranno il Pescara di Bepi Pillon, ex giocatore e allenatore del Padova. Mister Bisoli dovrà fare nuovamente a meno di Mbakogu e Lollo e valuta cambi di formazione alla luce dei tre impegni ravvicinati in otto giorni: la sua truppa, infatti, tornerà in campo martedì 26 febbraio nel turno infrasettimanale col Brescia e domenica 3 marzo col Crotone, partite che si disputeranno entrambe allo stadio Euganeo.

Cittadella-Lecce

Match tra le mura amiche, invece, per i granata, che stanno però vivendo il momento più difficile della stagione in quanto reduci da tre sconfitte consecutive. E l'avversario di turno non è certo dei più “morbidi”: si tratta del Lecce, che nell'ultima giornata ha battuto il Livorno 3-2 dopo essere stato in svantaggio 0-2. Mister Venturato non potrà contare su capitan Iori, acciaccato.

