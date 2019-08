Calcio, al via la serie B: il Cittadella ospita subito lo Spezia

Di sicuro vorranno riscattare la dolorosa sconfitta in finale playoff con l'Hellas Verona. E se per "riscattare" si intende "migliorare" il risultato della scorsa stagione, l'obiettivo vien da sé... Inizia il campionato di serie B, e il Cittadella è pronto a dire la sua per l'ennesimo anno.

Cittadella-Spezia

Una squadra granata rivoluzionata, tra partenze eccellenti - vedi Schenetti - e arrivi di prospettiva (su tutti Celar), ma che come di consueto venderà cara la propria pelle. A partire già da sabato 24 agosto, quando alle ore 21 (diretta su Dazn) ospiterà allo stadio "Tombolato" lo Spezia del nuovo allenatore Vincenzo Italiano.

Numeri di maglia

E alla vigilia della gara sono stati anche assegnati i numeri di maglia ufficiali: