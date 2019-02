Calcio, sarà un sabato ostico per Padova e Cittadella

Ad alta tensione. Per entrambe: la 23esima giornata del campionato di calcio di serie B "regala" un doppio incrocio pericoloso per Padova e Cittadella.

Cremonese-Padova

Trasferta in terra lombarda per i biancoscudati, che sfideranno la Cremonese allo stadio "Zini" (dove 25 anni fa conquistò la promozione in serie A a spese del Cesena in uno spareggio-thriller). La novità della vigilia è data da mister Bisoli, che per la prima volta ha anticipato la formazione: Capello agirà a sorpresa alle spalle di Mbakogu e Bonazzoli, mentre a centrocampo Calvano e Broh supporteranno Morganella e Longhi.

Cittadella-Spezia

Impegno casalingo, invece, per i granata, intenzionati a riprendersi dopo la brutta sconfitta patita sette giorni fa in quel di Cosenza: Iori e compagni ospiteranno lo Spezia, galvanizzato invece dalla vittorio ottenuta nell'ultimo turno a spese della Cremonese.

