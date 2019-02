Calcio, luci all'Euganeo: il Padova ospita la capolista Brescia

Da una parte, la "Cenerentola" della serie B. Dall'altra, la prima della classe. Intenzionata a far valere i propri "galloni" anche in trasferta, forte degli oltre 1.300 tifosi al seguito. Occhio, però. Perché i padroni di casa venderanno cara la propria pelle. Per evitare una triste retrocessione: luci all'Euganeo, va in scena Padova-Brescia.

La sfida

È ormai tutto pronto per la sfida del turno infrasettimanale della cadetteria, in programma martedì 26 febbraio alle ore 21. La situazione è nota: da una parte i biancoscudati, ultimi in classifica e bisognosi di punti (ovvero vittorie) per risalire la china, e dall'altra i lombardi, che guardano tutti all'alto. E sarà sfida nella sfida in casa Bisoli, col padre Pierpaolo che affronta il figlio Dimitri, colonna portante del centrocampo delle "Rondinelle". Il tecnico del Padova si affiderà con ogni probabilità a un 3-5-2 "coperto" in cui si rivedrà Jerry Mbakogu, al rientro dopo un affaticamento.

