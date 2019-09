Calcio, Padova impegnato nel "monday night": trasferta a Modena in diretta tv

Sanno già i risultati delle avversarie. Sanno quindi che in caso di vittoria rimarrebbero al comando della classifica, ma questa volta da soli. Sanno poi che ci saranno 450 tifosi al seguito. E sanno che non possono deluderli: posticipo impegnativo per il Padova, che lunedì 9 settembre (fischio d'inizio ore 20.45) affronterà allo stadio "Braglia" il Modena per la sfida valevole per la terza giornata di campionato del girone B di serie C.

Modena-Padova

Un "monday night" - trasmesso in diretta tv su RaiSport - che promette spettacolo sia sugli spalti che in campo, coi biancoscudati pronti a vendere cara la pelle per un successo che varrebbe oro non solo dal punto di vista del primato ma anche della caratura dell'avversario. Mister Sullo manterrà fede al suo 3-5-2, ma potrebbe variare qualche interprete: in difesa è ballottaggio Pelagatti-Andelkovic, mentre sulla fascia destra Fazzi dovrebbe prendere il posto di Rondanini. Il tecnico biancoscudato è pronto alla battagli: «Il Modena ci metterà in difficolta, ma noi lotteremo su ogni pallone perché penso che i tifosi che ci accompagneranno vogliono questo, ovvero una squadra che non molla e che metta sul campo tutto ciò che ha».