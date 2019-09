Calcio, Padova a caccia del poker: all'Euganeo arriva il Carpi

Tutti, sotto sotto, sperano nel poker servito. Ma guai a pensare che sia tutto facile: il Padova ospita il Carpi per la sfida valevole per la quarta giornata di campionato del girone B di serie C.

Padova-Carpi

Fischio d'inizio alle ore 17.30 di domenica 15 settembre: i biancoscudati arrivano alla sfida a punteggio pieno grazie alle vittorie ottenute contro Virtus Verona, Fano e Modena nelle prime tre giornate, ma dovranno vedersela con gli emiliani e la loro "punta di diamante" Vano. Un remake della triste scorsa stagione, culminata con la retrocessione per entrambe le squadre. E che il Padova vuole assolutamente vincere per continuare la propria corsa: mister Sullo è intenzionato a confermare il consueto 3-5-2 e la medesima formazione vista all'opera nell'ultima giornata. Perché squadra che vince non si cambia...