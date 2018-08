Calcio, Cittadella ai blocchi di partenza del campionato di serie B: super-sfida al Crotone all'esordio

L'avevamo lasciato sconfitto (ma con estremo onore, e non senza polemiche) in semifinale playoff contro il Frosinone. Ora è pronto a ripartire, con la consueta dose di grinta: ultimi giorni di attesa per il Cittadella, che domenica 26 agosto alle ore 21 allo stadio "Tombolato" ospiterà il Crotone iniziando così il suo cammino nel campionato di serie B.

Un decennio di Andrea Gabrielli

Gli uomini di mister Venturato, reduci dal colpaccio esterno in Coppa Italia con l'Empoli, vanno subito a caccia dei tre punti contro una delle principali candidate alla promozione. E sarebbe una vittoria dal duplice significato, in quanto permetterebbe di celebrare al meglio il prestigioso traguardo tagliato da Andrea Gabrielli: il presidente granata compie difatti dieci anni di onorato servizio sulla plancia di comando. Qule miglior modo di festeggiare?