Calcio, la partita più attesa: Vicenza-Padova, è tempo di derby

Ancora una notte di trepidante attesa. E poi sarà Vicenza-Padova: torna un derby sentito, reso ancor più importante dalle posizioni in classifica delle due squadre.

Tutto esaurito

Perché nell'ultima giornata i berici hanno scavalcato i biancoscudati, portandosi in testa alla graduatoria con un punto di vantaggio. Anche per questo domenica 3 novembre lo stadio "Menti" sarà sold out: nel pomeriggio di sabato 2 sono infatti stati esauriti i 1.300 biglietti messi a disposizione dei tifosi padovani, che dunque occuperanno l'intero spicchio a loro disposizione. E anche i restanti settori sono esauriti da giorni: nell'impianto berico ci saranno dunque 12.000 spettatori.

Disposizioni

Sono state inoltre rese note le disposizioni per i tifosi biancoscudati in vista della trasferta: