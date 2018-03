Calcio Padova, tre nuovi ingressi nel Cda della società biancoscudata: tra loro Fabio Pinelli

Perché i successi sul campo si ottengono solo se si ha una base solida. Il Calcio Padova ha annunciato l'ingresso di tre nuovi consiglieri nel Cda biancoscudato, che va ad arricchirsi ulteriormente.

L'avvocato Fabio Pinelli

Spicca Fabio Pinelli, avvocato padovano a dir poco conosciuto negli ambienti giuridici: specializzato in diritto penale e penale d'impresa, il dottor Pinelli (laureatosi a Milano ma iscritto all'Ordine degli Avvocati di Padova da vent'anni) è impegnato in alcuni dei più importanti processi attualmente in corso, a partire da quelli ai dirigenti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza fino ad arrivare a quello relativo alla morte di Mauro Guerra, passando per il caso di Marco Gottardi, il giovane deceduto insieme alla fidanzata Gloria Trevisan nel rogo della Grenfell Tower a Londra.

In rappresentanza di Joseph Oughourlian

Gli altri due membri di spessore sono invece Alessandra Bianchi e Daniele Boscolo Meneguolo: la dottoressa, laureata alla Bocconi, è manager di Amber Capital, fondo d'investimento che fa capo a Joseph Oughourlian, nuovo socio franco-armeno che detiene il 20% delle quote della Calcio Padova. E il merito del suo ingresso nella società biancoscudata va dato proprio a Daniele Boscolo Meneguolo: è stato difatti il fondatore de gruppo Sorgent.e (holding di partecipazioni nel settore delle energie rinnovabili) a far incontrare Joseph Oughourlian con Roberto Bonetto, presidente del Calcio Padova

Il nuovo Cda

Questa la composizione del nuovo Cda:

Presidente – Roberto Bonetto

Vice Presidente – Edoardo Bonetto

Direttore Generale – Giorgio Zamuner

Consigliere – Moreno Beccaro

Consigliere – Alessandra Bianchi

Consigliere – Daniele Boscolo Meneguolo

Consigliere – Fabio Pinelli

Consigliere – Filippo Pancolini

Consigliere – Giampaolo Salot

Consigliere – Roberto Vitulo