Cittadella, doppia cessione nell'ultimo giorno di calciomercato: out Bizzotto e Camigliano

Due in uno. Nessun colpo in entrata nell'ultimo giorno di calciomercato per il Cittadella, che sfoltisce però la sua ampia rosa cedendo Giulio Bizzotto e Agostino Camigliano.

LE USCITE

Per Bizzotto, attaccante di 21 anni, si aprono le porte della Viterbese Castrense, che milita nel girone A di serie C: prestito di sei mesi. Finisce nel girone C della terza serie, invece, Camigliano: il difensore vestirà difatti la maglia del Cosenza