Calcio a 5, due “lupi” alla conquista dell'Europeo: Honorio e Miarelli convocati in Nazionale

In quanto squadra più titolata d'Italia non dovrebbe sorprendere. Ma in casa Luparense calcio a 5 la gioia è davvero tanta: il ct della Nazionale Roberto Menichelli ha ufficializzato la lista dei 14 giocatori che parteciperanno all’Europeo di Futsal, che si svolgerà a Lubiana dal 30 gennaio al 10 febbraio, e tra loro figurano anche i “lupi” Michele Miarelli e Humberto Honorio. Obiettivo dichiarato: provare a conquistare il titolo e a rivivere l’emozione di quattro anni fa.

LE PAROLE DEL CT

Ecco le parole di Menichelli: «Sarà un Europeo duro, con un inizio dove bisognerà subito ingranare la quarta. Concentrazione, intensità ed entusiasmo sono gli ingredienti che i ragazzi dovranno subito mettere in campo Sono stato quindi costretto a fare delle scelte che per un allenatore sono sempre dolorose ma inevitabili, soprattutto quando tutti i giorni vedi l’impegno e la dedizione di giocatori a cui, per scelta tecnica e per condizione fisica, devi rinunciare. Stiamo portando avanti un rinnovamento e sicuramente per tutti quelli che sono stati con noi fino ad ora, ci saranno nuove opportunità». La seconda giornata trascorsa nella capitale slovena ha visto gli Azzurri impegnati in un doppio allenamento: quello della mattina condotto con un’ alta intensità di gioco, mentre il secondo, serale, è stato maggiormente incentrato sulla rifinitura e sostenuto alla Stozice Arena, l’impianto che a Lubiana ospiterà tutte le gare dell’Europeo. I giochi saranno aperti dal match tra i padroni della Slovenia e la Serbia il 30 gennaio alle 18, partita del gruppo A di cui fa parte l’Italia che inizierà contro i serbi giovedì 1° febbraio (ore 20.45). Tutte le partite saranno trasmesse da Fox Sports garantendo più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita.

I CONVOCATI

Portieri: Michele Miarelli (Luparense), Stefano Mammarella (Acqua&Sapone); Giocatori di movimento: Nicolò Baron (Feldi Eboli), Humberto Honorio (Luparense), Massimo De Luca (Napoli), Cristiano Fusari (Kaos Reggio Emilia), Marco Ercolessi (Pescara), Sergio Romano (Real Rieti), Giuliano Fortini (Pesarofano), Fabricio Calderolli (Acqua&Sapone), Julio De Oliveira (Acqua&Sapone), Gabriel Lima (Acqua&Sapone), Juliao Murilo Ferreira (Acqua&Sapone), Alex Merlim Da Silva (Sporting Lisbona). Staff – Capo delegazione: Andrea Montemurro; Tecnico: Roberto Menichelli; Assistente tecnico: Carmine Tarantino; Segretario: Fabrizio Del Principe; Preparatore atletico: Valerio Viero; Preparatore dei portieri: Mauro Ceteroni; Video analista: Davide Marfella; Medici: Nicola Pucci; Fisioterapisti: Francesco Marcellino, Vittorio Lo Senno, Diego Falanga.

IL CALENDARIO

Gruppo A: Slovenia, Serbia, ITALIA

Gruppo B: Russia, Kazakistan, Polonia

Gruppo C: Portogallo, Ucraina, Romania

Gruppo D: Spagna, Azerbaigian, Francia

*si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun gruppo

Il calendario degli Azzurri

1° febbraio: ITALIA-Serbia (ore 20.45)

3 febbraio: ITALIA-Slovenia (ore 20.45)

5/6 febbraio: quarti di finale

8 febbraio: semifinali

10 febbraio: finali