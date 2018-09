Serie B: turno infrasettimanale per il Cittadella che ospita al Tobolato il Benevento

Turno infrasettimanale in serie B, col Cittadella reduce dalla sconfitta di La Spezia che martedì sera affronterà al Tombolato il Benevento. Il tecnico Roberto Venturato spera di tornare a fare la voce grossa rimanere in scia del Verona capolista.

I convocati

Per la sfida con gli stregoni sono stati convocati i portieri Maniero, Paleari, i difensori Bendetti, Dalla Bernardina, Drudi, Ghiringhelli, Rizzo, Frare, i centrocampisti Branca, Bussaglia, Iori, Maniero, Pasa, Proia, Siega, Settembrini, Schenetti e gli attaccanti Finotto, Malcore, Scappini, Strizzolo. Ancora indisponibili Cancellotti, Scaglia, Camigliano e Bizzotto. Non sarà del match anche Panico fermato dal Giudice Sportivo per 2 turni.

L’arbitro

A dirigere il match è stato chiamato il Signor Danile Minelli della sezione di Varese, 1° ass. Sig. Dei Giudici di Latina, 2° ass sig. Margani di Latina.