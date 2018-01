Calcio, il Cittadella si arrende al Frosinone: granata battuti al Tombolato nel posticipo

Domenica amara per il Cittadella che nel posticipo della 23esima giornata di serie B è caduto in casa contro il Frosinone in un match di alta classifica che ha premiato i ciociari balzati al comando della serie B in compagnia del Palermo.

LA PARTITA

Al Tombolato i gialloblu si portano a casa tre punti importanti, in uno dei campi più ostici della serie cadetta. Ad aprire le marcature per la squadra di Moreno Longo ci ha pensato Camillo Ciano che dopo appena 4’ ha sbloccato il risultato della gara. Le altre reti nella ripresa. Al 60esimo Daniel Ciofani trova il raddoppio, mentre a 9’ dal termine Varnier ha provato a riaprire la partita. Gli assalti finali non hanno portato al pareggio dei granata, che in classifica restano sesti.