Serie B al via: il Padova pareggia a Verona, il Cittadella strapazza il Crotone

Ottimo debutto delle squadre padovane in serie B, con il Padova che è andato a prendersi un punto nella difficile trasferta di Verona contro l’Hellas e il Cittadella che ha superato agilmente il Crotone tra le mura amiche.

Pomeriggio

La domenica che ha inaugurato il campionato era iniziata nel modo migliore quando alle 18 i biancoscudati di Bisoli sono scesi in campo al Bentegodi nel derby contro la candidata numero uno alla promozione. Succede tutto nella prima frazione: al 23’ Almici porta in vantaggio i padroni di casa con una punizione dal limite che si infila sotto la traversa, al 36’ il giovane Luca Ravanelli trova il pareggio dopo un calcio piazzato. Nella ripresa viene anche annullato un gol regolare di Bonzzoli per fuorigioco inesistente.

Al Tombolato

A Cittadella copione diverso, con i granata subito in palla e capaci di regolare per 3-0 il Crotone. Partita a senso unico quella del tombolato: al 3’ primo vantaggio con Scappini, al 49’ tocca a Schenetti mettere in gol, all’89esimo la chiude Strizzolo.