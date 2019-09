Calcio: il Cittadella torna al successo al Tombolato trascinata da uno splendido Diaw

Nel segno di Diaw. Il Cittadella torna al successo dopo lo scivolone di Empoli, conquistando la vittoria al Tombolato per 2-1 contro il Pescara nel primo turno infrasettimanale della stagione del campionato di serie B.

La partita

La partita sotto le Mura si sblocca dopo nemmeno cento secondi con Vita che sigla l'1-0 calciando potente da fuori area su suggerimento di tacco di Diaw. La gara resta in equilibrio fino al terzo minuto del secondo tempo quando il Pescara trova l'1-1. Da calcio d'angolo Machin azzecca l'angolino sotto la trafaversa sfruttando al meglio un'uscita a vuoto del portiere Paleari. Il successo granata lo sigla Diaw a metà della ripresa. Il numero nove si beve due avversari in area dopo aver recuperato un pallone e con una girata gonfia per la seconda volta la rete. I sette minuti di recupero non bastano agli abruzzesi per acciuffare il 2-2 e alla fine a giore sono i padovani.