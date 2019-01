Calcio Padova, patron Bonetto chiama a raccolta i tifosi per il compleanno: «Tutti all'Appiani»

109 anni. E non sentirli: si avvicina a grandi passi il compleanno del Calcio Padova, fondato il 29 gennaio 1910. I festeggiamenti verranno però anticipati: si terranno infatti sabato 26 gennaio, snodandosi tra lo stadio Appiani e il Liston, aspettando il derby di domenica 27 gennaio col Venezia.

Lettera aperta

Un weekend a tinte biancoscudate, dunque. Di quelli da non perdere, come sottolineato anche dal presidente Roberto Bonetto, il quale ha inviato una lettera aperta che riceviamo e pubblichiamo: "Cari biancoscudati, il Calcio Padova si avvicina al suo 109° compleanno, domani lo festeggeremo tutti assieme prima allo stadio Appiani e poi per le vie del centro, fino a piazzetta della Garzeria dove nel 1910 il barone Treves de’ Bonfili fondò questo sodalizio sportivo, tra i più antichi della città. Sono certo che sarà una giornata di festa e che i nostri tifosi coloreranno di passione il mitico stadio, le vie e le piazze di Padova. Sarà una grande occasione per alimentare quell’entusiasmo che abbiamo visto domenica all’Euganeo e che sarà fondamentale per l’impresa che vogliamo portare a termine. Sarà anche l’occasione per aiutare l’associazione Giorgia Libero e rivedere in campo tanti ex che hanno fatto la nostra storia, da quelli che hanno conquistato la serie A nel 1994, a quelli che nel 2015 hanno riportato il Padova i C tra i professionisti. Al termine del triangolare poi, tutta la tifoseria unita sfilerà per la città assieme a molti ragazzi delle giovanili e dell’Academy. Una grande festa per i nostri colori e un bell’antipasto per il derby di domenica con il Venezia. Un’altra partita fondamentale nel nostro cammino verso la salvezza, un’altra occasione per dimostrare che siete il nostro dodicesimo uomo in campo. Vi aspetto numerosi. Avanti Scudati! Roberto Bonetto".

