Calcio, termina ai sedicesimi la Coppa Italia del Cittadella: a Firenze termina 2-0

Benassi fa... viola il Cittadella: la truppa di mister Venturato saluta la Coppa Italia castigata da una doppietta del centrocampista della Fiorentina.

La partita

Allo stadio "Artemio Franchi" termina 2-0 per i padroni di casa: a partire bene sono i granata, ma è la squadra di mister Montella a portarsi in vantaggio al minuto 21 col proprio capitano di giornata, che di destro dall'interno dell'area trafigge Maniero. Cinque giri di lancetta più tardi la Fiorentina rimane in 10 causa espulsione di Venuti (fallo da ultimo uomo su Celar), ma il Cittadella non ne approfitta e i viola trovano il raddoppio al settimo della ripresa con un contropiede perfetto sull'asse Ghezzal-Benassi. I granata escono comunque a testa alta dalla competizione.

Il tabellino

Fiorentina-Cittadella 2-0

Marcatori: 21’ pt Benassi, 7’ st Benassi

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Ranieri, Milenkovic, Ghezzal (30’ st Caceres), Pulgar, Benassi (C), Castrovilli, Vlahovic, Dalbert (37’ st Terzic), Sottil (32’ pt Lirola). A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Rasmussen, Cristoforo, Ceccherini, Badelj, Zurkowski, Eysseric, Pedro. Allenatore: Vincenzo Montella

CITTADELLA: Maniero; Mora, Perticone, Camigliano, Ventola; Bussaglia (32’ st Rosafio), Iori (C), Proia; Luppi (28’ st D’Urso); Celar (28’ st Diaw), Panico. A disposizione: Paleari, Rizzo, Adorni, Frare, Ghiringhelli, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan. Allenatore: Roberto Venturato

Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti: Raspollini (Livorno) e Scarpa (Reggio Emilia). Quarto uomo: Prontera (Bologna)

Ammoniti: Bussaglia, Iori, Castrovilli, Pulgar. Espulsi: Venuti al 26' pt per fallo da ultimo uomo. Angoli: 3 - 5. Recupero: 1’ e 5’. Spettatori totali: 8.988