Ed è ancora Padova-Vicenza: altro giro altro derby, ma di Coppa Italia

A ripensare a domenica 3 novembre vengono ancora i brividi ai tifosi biancoscudati. Bisogna però già girare pagina. Perché a distanza di tre giorni la sfida si ripete. Anche se per una competizione diversa: luci all'Euganeo mercoledì 6 novembre per Padova-Vicenza, derby valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie C.

Botta e risposta

Possibilità di rivincita, dunque, per i berici, rimasti decisamente scottati dalla sconfitta casalinga in campionato come si evince anche dalle parole di Renzo Rosso, presidente dei biancorossi, che nell'immediato post gara ha dichiarato: «Dispiace che l'abbiano giocata più come una partita di rugby. Non hanno mai fatto un tiro in porta e non ci hanno mai fatto giocare». Parole che hanno fatto sorridere in casa biancoscudata, tanto che il ds Sean Sogliano ha replicato con signorilità e simpatia: «Noi una squadra di rugby? Renzo Rosso ci ha fatto un gran complimento, sarà che allenandoci alla Guizza al fianco del Petrarca abbiamo acquisito la loro mentalità». Perché il derby si gioca anche fuori dal campo...