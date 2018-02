Calcio Padova, la sconfitta a Pontedera è fatale: Biancoscudati fuori dalla Coppa Italia

Beffa toscana. Il Padova viene eliminato in Coppa Italia di serie C: i Biancoscudati perdono 2-1 in quel di Pontedera nei quarti di finale e abbandonano a sorpresa la competizione.

UNO-DUE LETALE

Mister Bisoli sceglie di passare al 4-3-3, inserendo in attacco dal primo minuto i tre nuovi acquisti Sarno, Gliozzi e Lanini. Ma sono i granata a portarsi in vantaggio al quarto minuto: punizione di Grassi, respinta imprecisa di Merelli e Tofanari insacca da pochi passi. Il Padova prova a reagire, ma a metà frazione i toscani raddoppiano con Raffini, che sfrutta la bella giocata di Spinozzi e trafigge Merelli.

REAZIONE, MA NON BASTA

Nella ripresa i Biancoscudati attaccano a spron battuto inserendo anche il giovane Cisco per sfondare la diga granata. E ci riescono al minuto 66 con Lanini, il cui destro a giro dal limite non lascia scampo a Biggeri. L'assalto all'arma bianca nei minuti finali non porta però gli effetti sperati. E il Padova saluta la Coppa Italia.