Hellas Verona-Padova, è subito derby per i biancoscudati: battesimo del fuoco al ritorno in serie B

La carica dei mille. Come minimo: invasione di tifosi biancoscudati in vista per Hellas Verona-Padova, derby in programma domenica 26 agosto alle ore 18 allo stadio "Bentegodi" e che segna il ritorno di B dei patavini.

Boom abbonamenti

Una sfida attesissima, così come l'intero campionato. E il dato della campagna abbonamenti lo testimonia: sono 4.265, infatti, le tessere stagionali già sottoscritte dai sostenitori biancoscudati. Ricordiamo che l'ultimo giorno utile per abbonarsi sarà mercoledì 29 agosto.