Calcio Padova, è il grande giorno del derby col Vicenza: 1.500 tifosi Biancoscudati al seguito

È il grande giorno del derby: va in scena allo stadio "Romeo Menti" la sentitissima sfida tra Vicenza e Padova, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie C girone B.

1.500 AL SEGUITO

E il dato della prevendita sorprende: saranno infatti circa 1.500 i tifosi Biancoscudati al seguito di capitan Pulzetti e compagni, in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Renate. Un esodo di massa per spingere la truppa di mister Bisoli alla vittoria contro i biancorossi.

FESTA DI COMPLEANNO

Il derby avrà un "antipasto" alle ore 15.00: gli ultras Biancoscudati della Tribuna Fattori si troveranno difatti in Piazza Cavour, in pieno centro a Padova, per festeggiare con due giorni di anticipo il 108esimo compleanno del Calcio Padova, fondato il 29 gennaio 1910 nella vicina Piazzetta delle Garzerie.