Un amore che va oltre la categoria: esaurito il settore ospiti per Virtus Verona-Padova

Per amore, solo per amore. Della maglia della squadra della propria città: come previsto è "sold out" per la curva ospiti riservata ai tifosi del Calcio Padova in occasione della sfida (valevole per la prima giornata del campionato di serie C) con la Virtus Verona, in programma domenica 25 agosto alle ore 17.30 allo stadio "Gavagnin-Nocini".

Tutto esaurito

I 498 biglietti messi a disposizione dei sostenitori biancoscudati sono stati letteralmente bruciati in poco più di 24 ore, lasciando più di qualcuno a bocca asciutta. Alla luce della ridotta capienza (1.500 posti) dell'impianto veronese non ne verranno concessi altri.

Date e orari del girone di andata

Nel frattempo la Lega di serie C ha annunciato tutte le date e gli orari delle sfide del Calcio Padova nel girone di andata: