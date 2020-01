Calcio Padova, arriva l'ufficialità: esonerato l'allenatore Salvatore Sullo

I segnali erano chiari. E l'ufficialità è arrivata nella mattinata di lunedì 20 gennaio: Salvatore Sullo non è più l'allenatore del Calcio Padova.

L'annuncio

Questo il comunicato della società biancoscudata: "Il Calcio Padova informa che la Società biancoscudata ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Salvatore Sullo, l’allenatore in seconda Raffaele Ametrano e il preparatore atletico Pietro La Porta. Al mister campano e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera". In pole position per la sostituzione c'è Andrea Mandorlini.