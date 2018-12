Calcio Padova, nuovo cambio: esonerato Foscarini, in panchina torna Bisoli

Cambio in corsa. Di nuovo: dopo una notte di pensieri il Calcio Padova ha deciso di esonerare Claudio Foscarini e richiamare in panchina Pierpaolo Bisoli, che era stato esonerato dopo il pareggio interno col Cittadella.

Il comunicato

Fatale a Foscarini il ko interno col Benevento (quinta sconfitta in sei partite). Questo il comunicato ufficiale della società biancoscudata: "Il Calcio Padova informa che la Società biancoscudata ha deciso di sollevare dall’incarico mister Claudio Foscarini. Al tecnico di Riese Pio X va il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata e gli auguri per il prosieguo della carriera. A partire da oggi pomeriggio la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Pierpaolo Bisoli".

