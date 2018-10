Calcio, il derby Este-Campodarsego finisce in parità: le due padovane in testa al torneo

Al Campodarsego non riesce il blitz in trasferta sul campo dell'Este, e le due capolista rimango a braccetto al comando del girone C dopo tre giornate di campionato, raggiunte in vetta da Cjarlins e Adriese. Sono i giallorossi, a passare in vantaggio dopo quattro minuti di gioco con Cruz Pereira, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la risposta della squadra di Paganin non si fa attendere: il pareggio, soli 5 minuti, è di Franciosi, che finalizza il lavoro di Vuthaj sulla destra e sigla la sua terza rete in tre uscite stagionali. La rete del sorpasso arriva già prima dell'intervallo: sul calcio d'angolo di Zane, Colman Castro svetta più in alto di tutti e insacca. Il Campodarsego, che già prima del 2-1 si era fatto apprezzare per voglia e proposizione più degli avversari, nella ripresa prova a difendere il vantaggio ma rimane in dieci uomini dopo soli sei minuti per l'espulsione (doppio giallo) di Salata. L'ex Florian al 24' sfiora il tris che avrebbe potuto chiudere la gara, e invece, proprio n pieno recupero, al 47' arriva la rete del 2-2 firmata da Giusti.

Il tabellino

Este- Campodarsego 2-2

ESTE (4-3-3): Lorello, Gilli (16' st Tomasini), Ostojic, Tanasa, Salvatore, Viscomi, Marini (1' st Chajari), Pizzolato (16' st Giusti), Debeljuh, De Giorgio, Cruz Pereira.

A disposizione: Vencato, Roman, Ferrando, Borghi, Forte, Piazza.

Allenatore: N. Zanini.

CAMPODARSEGO (4-3-3): Cazzaro, Seno, Barison, Zane, Colman Castro, Leonarduzzi, Salata, Caporali (38' st Trento), Florian (43' st Dario), Franciosi (8' st Gusella), Vuthaj (11' st Raimondi).

A disposizione:

Allenatore: A. Paganin.

Arbitro: Sicurello di Seregno.

Reti: 4' pt Cruz Pereira, 9' pt Franciosi, 42' pt Colman Castro; 47' st Giusti

Note: ammoniti Colman Castro, Salata, Gusella, Curz Pereira, Viscomi. Espulso Salata al 6' st per somma di ammonizioni. Angoli 4-3.