Calcio, a Padova e Abano Terme la fase élite dei Campionati Europei Under 19

La Figc ha ufficializzato martedì 14 luglio date e sedi di svolgimento della Fase élite del Campionato Europeo Under 19. E la provincia di Padova sarà grande protagonista.

Padova e Abano Terme

Questa seconda fase di qualificazione, che si sarebbe dovuta svolgere dal 25 al 31 marzo, è stata rimandata dalla Uefa per l’emergenza causata dal Covid-19. Come allora, rimane Padova il centro operativo della competizione e saranno gli impianti del Veneto ad ospitare le partite del Gruppo 5, dove è inserita l’Italia con Islanda, Slovenia e Norvegia. La gara di esordio per gli Azzurrini sarà contro i pari età della Slovenia mercoledì 2 settembre allo Stadio "Delle Terme" di Monteortone, frazione di Abano Terme; seguirà il match contro l’Islanda sabato 5 settembre al Comunale di Mogliano Veneto; terza e ultima gara martedì 8 settembre allo stadio Euganeo di Padova. La città di Padova non è nuova a questo appuntamento, avendo già ospitato la Fase élite nel 2016, quando gli Azzurrini riuscirono ad ottenere il pass per la fase finale del Campionato Europeo dove poi arrivarono secondi dietro la Francia. La Nazionale Under 19, allenata dall’estate dello scorso anno da Alberto Bollini, si presenta a questa seconda fase dopo aver superato a punteggio pieno il primo turno di qualificazione giocato in Emilia Romagna lo scorso novembre: tre le vittorie conseguite, nell’ordine contro Malta (2-0), Cipro (2-0) e Slovacchia (3-0). L’ultima amichevole giocata dalla giovanile Azzurra risale al 12 febbraio scorso ed è terminata con un pareggio a reti bianche contro la Svizzera. L’Italia avrà il compito di arrivare prima nel Torneo, al fine di accaparrarsi l’unico posto disponibile per accedere alla fase finale dell’Europeo. La rassegna continentale si svolgerà in Irlanda del Nord e sarà suddivisa in due fasi: la prima fase a gironi con due raggruppamenti da quattro squadre si disputerà tra il 7 e il 14 ottobre. Le due vincitrici dei gironi e le due seconde classificate accederanno alle fasi finali, mentre le due terze classificate daranno vita ad uno spareggio per determinare quale sarà la quinta squadra qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 20, che si terrà a novembre del 2021 in Indonesia. Le gare delle fasi finali si disputeranno in Irlanda del Nord tra l'11 e il 14 novembre.

Il calendario

Di seguito il calendario delle gare del Gruppo 5 (2-8 settembre)