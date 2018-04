Fermana-Padova 1-1: per la serie B toccherà aspettare lunedì sera il match della Reggiana

Pareggio 1-1 per il Padova nelle Marche contro la Fermana e promozione rimandata per i biancoscudati che dovranno attendere il match di domani sera a Bergamo della Reggiana con l’Albinoleffe.

La partita

La partita si decide tutta nella ripresa, dopo 45’ giocati su buoni ritmi ma senza azioni degne di nota. Il Padova entra in campo con un piglio diverso, coglie subito due pali prima con Guidone, poi con Salviato. Al 18esimo i biancoscudati sbloccano la partita con un gol di Capello che sfrutta il lavoro di Guidone e il tiro d Sarno, deviando in rete con la coscia. Qualche minuto più tardi la Fermana resta in dieci per l’espulsione di Petrucci. I padroni di casa trovano il pareggio al 34esimo del secondo tempo, con Gennaro che di testa arriva sul secondo palo.