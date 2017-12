Il Cittadella espugna anche Foggia: 1-3 ai pugliesi e quarto posto in classifica

Il Cittadella continua il suo periodo d’oro e torna con una vittoria anche dalla difficile trasferta di Foggia. I granata riescono a imporsi per 1-3 e ora guardano dall’alto la classifica con il quarto posto temporaneo in attesa degli altri match.

LA PARTITA

Il primo tempo viene giocato in maniera confusa da entrambe le squadre con tanti lanci lunghi ed errori in fase di impostazione che spezzettano il gioco. A passare in vantaggio è comunque la formazione padovana con Schenetti al 29esimo: il giocatore si fa murare il primo tiro, ma alla seconda occasione centra la rete. Otto minuti più tardi il Foggia trova il pari su calcio d’angolo fischiato per un fallo di mano in area di Pasa con Agnelli che dal dischetto non fallisce. Un minuto più tardi è Litteri a portare di nuovo i vantaggio i granata. Il giocatore sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Benedetti e insacca alle spalle di Tarolli.

LA RIPRESA

Nella ripresa il Cittadella sigilla la gara, giocando in maniera ordinata e intelligente e sfruttando al massimo gli spazi che il foggia lascia per tentare di recuperare la gara. I pugliesi a inizio frazione colpiscono una traversa con Calderini, ma poi si sciolgono. Al 61esimo il Cittadella trova la terza rete: Pasa azzecca il filtrante per Kouame che con un destro potente insacca Tarolli ancora una volta. Non succede più niente e la formazione di Venturato può festeggiare per l'ennesima volta.