Un gemellaggio davvero speciale: il Calcio Padova "abbraccia" l'associazione Dad Onlus

Da un incontro all'altro: primi importanti passi per la nuova dirigenza del Calcio Padova.

Incontro con gli sponsor

Martedì sera, nella splendida cornice dell’hotel ristorante "La Posa degli Agri" di Polverara, il Calcio Padova ha chiamato a raccolta i suoi sponsor e i partner commerciali per presentare la nuova dirigenza e illustrare alcune delle strategie di marketing e comunicazione in cantiere per il prossimo campionato. Il Presidente Daniele Boscolo, il Vice Presidente Fabio Pinelli e l’amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno accolto personalmente tutti i rappresentanti delle aziende partner che sono intervenuti in gran numero e con spirito costruttivo, nell’ottica di contribuire al rilancio del Biancoscudo.

Gemellaggio con Dad Onlus

È stato ufficializzato martedì nella sala stampa dello Stadio Euganeo il gemellaggio tra il Calcio Padova e la giovane associazione Dad Onlus. Il Presidente Boscolo e il responsabile delle Società Gemellate Federico Nichele hanno accolto in sala stampa i dirigenti (capitanati da Gennaro Simeoli), i tecnici e i giocatori con i loro parenti, ringraziandoli per la visita e dando loro il benvenuto nella grande famiglia biancoscudata. I ragazzi di DAD, che il prossimo anno vestiranno Kappa proprio come la prima squadra, hanno poi visitato gli spogliatoi e la palestra del Padova, terminando il piccolo tour sul prato dell’Euganeo, tra esultanze improvvisate e le foto di rito. L’impegno di DAD Onlus è quello di favorire l’integrazione, all’interno della nostra comunità, delle persone disabili, anziane e disoccupate con attività lavorative, sportive e ricreative creando dei momenti di condivisione. Oltre all’inclusione sociale, a sostegno, l’associazione si impegnerà ad aiutare in tutto e per tutto i suoi destinatari, cercando di coinvolgere associazioni, commercianti, società e aziende del territorio, chiedendo alle stesse di mettere a disposizione i loro prodotti e servizi in forma gratuita o riservare degli sconti in forma esclusiva. A settembre 2019 partirà in forma totalmente gratuita la seconda stagione sportiva di "Insieme per superare le barriere": la squadra si allenerà al Vertigo Sport Center dalle 18.00 alle 19.00. Per informazioni e iscrizioni: info@dadonlus.it, tel. 3290481742

