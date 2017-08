Calcio, la nazionale U21 torna al Tombolato: scatta il concorso "Cockatil azzurro"

Lunedì 4 Settembre, alle ore 21.15, diretta RAI: questo il giorno della partita che si rivelerà sicuramente un grande spettacolo all'insegna dello sport e della sana competizione. I biglietti, il cui costo partirà da 5 euro, sono acquistabili sul sito www.vivoazzurro.it o nei punti vendita TicketOne.

LOCATION RICONFERMATA.

“Un onore per la nostra città continuare ad essere scelta e riconfermata quale location per ospitare eventi di questa portata. - spiega l'assessore comunale allo Sport Diego Galli - Un ringraziamento all'A.S. Cittadella e alla Federazione Italiana Gioco Calcio per l'importante proposta che, come Amministrazione, abbiamo subito colto al balzo dando a Cittadella un'ulteriore occasione di aggregazione e rivitalizzazione”.

COCKTAIL AZZURRO.

Nell'ambito dell'iniziativa, è stato anche indetto un concorso per il “Cocktail azzurro”. “I pubblici esercizi del centro storico – commenta l'assessore al Commercio Filippo De Rossi – saranno chiamati a mettersi in gioco e, ricorrendo alla loro inventiva e creatività, realizzare un cocktail del tutto nuovo e che ben si sposa con l'evento della partita under 21 della Nazionale. Un modo per coinvolgere e valorizzare le nostre attività”. Per partecipare, è necessario dare la propria adesione all'associazionene Vivi Cittadella. Ci sarà tempo fino a venerdì primo Settembre per l'ideazione della bevanda.

CRITERI DI GIUDIZIO.

Dopodichè, un'apposita giuria formata da un rappresentante dell'Amministrazione, di Vivi Cittadella e dell'A.S. Cittadella si recheranno nella serata del medesimo giorno nei bar che hanno aderito all'iniziativa e assaggeranno i preparati. Tre i criteri di giudizio: presentazione, gusto e richiamo al mondo del calcio e alla Nazionale. Il vincitore verrà poi annunciato Lunedì 4 Settembre presso lo Stadio Tombolato prima del fischio del calcio d'inizio della partita e premiato con una maglietta della Nazionale.