Ottavi di Coppa Italia: troppo forte la Lazio, il Cittadella esce sconfitto dall'Olimpico

Non riesce l’impresa al Cittadella che all’Olimpico di Roma viene superata per 4-1 dalla Lazio di Simone Inzaghi negli ottavi di Coppa Italia. Gara secca quella della capitale, con i granata che terminano in maniera onorevole il loro cammino verso la coccarda tricolore. I bianco blu mettono in campo tutti i loro migliori elementi e riescono ad annientare la squadra di Venturato.

LA PARTITA

A decidere la sfida sotto il Colosseo sono prima Ciro Immobile che al termine della partita siglerà una doppietta, poi un gol di Felipe Anderson e poi uno sfortunato autogol di Camigliano. La rete della bandiera di marca granata l’ha messo a segno Bartolomei che su punizione regala l’unica gioia granata della serata. Entrambi gli allenatori hanno fatto ricorso a un ampio turnover, con il granata che ha cambiato 9/11 della sua formazione titolare che ha pareggiato in extremis contro l’Avellino. Felicità per i circa 300 supporters del Cittadella che hanno avuto la gioia di vedere i loro beniamini in uno degli stadi più importanti d’Europa.